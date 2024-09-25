ピーナッツ・クラブは、オリジナルデザインのカプセルトイ新製品「赤べこフレンズ ぬいぐるみ」を、全国のカプセルトイ売場で販売を開始した。「赤べこフレンズ ぬいぐるみ」同製品は日本の伝統工芸品「赤べこ」をイメージした、丸く可愛いらしいぬいぐるみとなっている。「べこ」は東北地方の言葉で「牛」のこと。全5種類で、赤べこのほか、赤いぬ(犬)・赤ねこ(猫)・赤こん(きつね)・赤たぬ(たぬき)も「お友達」としてラインナッ