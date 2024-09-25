三菱重工業は２５日、今年度中の打ち上げを目指す国産主力ロケット「Ｈ２Ａ」５０号機の機体主要部を愛知県内の同社工場で公開した。Ｈ２Ａは５０号機で退役して新型の「Ｈ３」に切り替わる予定で、同社の担当者は「有終の美を飾りたい」と意気込んだ。同社と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が共同開発したＨ２Ａは、２００１年の初打ち上げ以降、２０年以上にわたり日本の宇宙開発の屋台骨を支えた。打ち上げ成功率は９７・