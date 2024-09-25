「広島−ヤクルト」（２５日、マツダスタジアム）広島の菊池涼介内野手が１２年連続１００安打に到達した。１２年連続１００安打は衣笠祥雄、高橋慶彦と並ぶ球団歴代２位タイの快挙となった。菊池は１点を追う二回２死一塁の１打席目で高橋奎に追い込まれながらも直球をはじき返し、二塁手の横を抜けていく痛烈な右前打を放った。この一打で大台に到達。後続が倒れて無得点に終わったものの、好機は演出した。菊池はプロ２