茨城県日立市の蔵に放火したとして逮捕された26歳の男が、700メートルほど離れた倉庫に火を付けて全焼させたとして再逮捕されました。日立市の清掃作業員・江橋晃容疑者は先月28日朝、日立市弁天町の木造平屋建ての倉庫に放火して全焼させた疑いが持たれています。江橋容疑者は容疑を認めているということです。けが人はいませんでした。警察によりますと、江橋容疑者はこの火事からおよそ1時間前にも現場から700メート