二見書房は『神速の改造戦士(サイボーグ)009』(原作:石ノ森章太郎 作画:たなおたなこ 制作:株式会社ノックトゥーン)を2024年9月25日、LINEマンガにて配信開始した。『神速の改造戦士(サイボーグ)009』(原作:石ノ森章太郎 作画:たなおたなこ 制作:株式会社ノックトゥーン)『神速の改造戦士(サイボーグ)009』の主人公・島村ジョーは、少年鑑別所に収容されている仲間たちと脱走を試みるも、黒いスーツを着た怪しい集団(黒い幽霊団/ブ