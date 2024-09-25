鹿児島市の認定こども園で保育士の女が園児を切りつけ、逮捕、起訴された事件で、再発防止に向けて市が設置した第三者委員会の初会合が25日に開かれました。 市が独自に設置した第三者委員会のメンバーは、大学関係者や保育団体の代表、弁護士ら5人です。 この事件は今年6月、鹿児島市の認定こども園の保育士だった笹山なつき被告(22)が、2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけたとして、殺人未遂の罪で起訴さ