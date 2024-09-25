俳優の吉岡里帆が25日に自身のインスタグラムを更新。19日に出演したTBS系「ラヴィット！」のオフショットを公開した。【写真】「芸人の腕より顔が小さい」吉岡里帆の番組オフショット吉岡は「初めてのラヴィット楽しかった皆様面白くて愉快。ビリビリ、朝の情報番組としては痛すぎる。笑」とつづり、共演したお笑いタレントと記念撮影した写真を投稿。さらに、筋肉芸人・青木マッチョと、お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋