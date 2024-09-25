ドル円１４４．２０近辺、ユーロドル１．１１８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は144.20近辺、ユーロドルは1.1185近辺で推移している。ドル円はロンドン時間に入ってから買いが強まり、143円台前半から144.26近辺まで上伸した。現在も高値付近にとどまっている。ユーロドルもロンドン時間にはドル買いに押される動き。ただ、東京市場での上昇を戻すにとどまっており、これまでのところ1.1177か