マンチェスター・シティは25日、スペイン代表MFロドリの負傷状態について発表した。ロドリは現地時間22日に行われたプレミアリーグ第5節のアーセナル戦に先発出場したものの、CKのポジション争いの際に右ひざを痛め、21分にマテオ・コヴァチッチとの交代を余儀なくされた。試合後、マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は「この試合でピッチを離れたのは何かを感じたからだ。そうでなければ、ロドリ