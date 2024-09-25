【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『melt pop』は、Conton Candyが抱かれているであろう“pop”な印象を“melt（溶かす）”する一枚！ Conton Candyが10月9日にリリースする初のフルアルバム『melt pop』の情報が解禁となった。 バンド結成からの5年間が詰まった“入門盤”であり“完全盤”ともいえる本作品は、『melt pop』というタイトルどおり、Conton Candyが抱かれているであろう“pop”な印象を“