Komifloはコミック読み放題サービス「Komiflo(コミフロ)」の電子書店「Komifloストア」にてジーウォークのコンテンツを販売開始した。「Komifloストア」は、高品質な電子単行本や単話のダウンロード・ストリーミング販売を行う電子書店サービス。読み放題サービスを利用していないユーザーでも自由にコンテンツを購入できるほか、Komifloの公式商品なども購入することが可能となっている。現在はクレジットカード、BitCash決済、銀