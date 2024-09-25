元プロ野球選手で野球解説者の大塚光二氏が17日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「金村節・大塚節全開でデンジャラストークの連続!? かつての近鉄vs西武エピソードも!」に登場。佐々木主浩氏が1年目オフに漏らしていたことを明かした。佐々木主浩氏○佐々木主浩氏が1年目オフに漏らしていたこと「ライバルだった選手」について語るコーナーにて、佐々木氏の名前をあげた大塚氏。東北福祉大学から、1990年にド