【プノンペン＝安田信介】フィリピン当局は２５日、南シナ海で同国と中国が領有権を争うスカボロー礁（中国名・黄岩島）付近を比漁業水産資源局の航空機が２３日にパトロール中、中国海軍のヘリコプターが接近し、追尾したと発表した。スカボロー礁は中国が２０１２年にフィリピンから奪い、実効支配を続けている。発表によると、比機は無線で安全な飛行距離を保つよう呼びかけたものの応答はなく、ヘリは約５０メートルまで接