タレントの羽賀研二（本名・當眞美喜男）容疑者ら７人が２５日、不動産の虚偽登記をしたなどとして、強制執行妨害目的財産損壊等（仮装譲渡電磁的公正証書原本不実記録、同供用）などの疑いで愛知県警に逮捕された。同県警によると、羽賀容疑者は昨年６月、元妻の當眞麻由容疑者、六代目山口組弘道会傘下組織組長・松山猛容疑者らと共謀し、羽賀容疑者が所有する沖縄県内の不動産について、羽賀容疑者が代表取締役を務める会