Image: Meta FacebookやOculus Questを有するMetaが、年1回開催する開発者向けカンファレンスMeta Connect。今年は9月25日と26日=日本時間では26日と27日に行なわれます。2日間にわたって行われますが、メインとなるのは初日の基調講演。開発者に限らず、VR系ゲーマーも注目です。基調講演は何時から？カンファレンスのメインとなる基調講演は初日に開催。日本時間では今夜真夜中、26日の午