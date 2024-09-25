サントリーは、「-196無糖〈みかん＆伊予柑〉」を12月10日（火）から全国で期間限定新発売。   今年1月にブランド名・中味・パッケージをリニューアルした「-196」ブランド。なかでも、「-196無糖」シリーズは、甘くないのに果実本来の味わいを楽しめる無糖チューハイとして人気です。   今回限定発売する〈みかん＆伊予柑〉はサントリー独自の“-196℃製法”によるみかん浸漬酒や、みかんと伊予柑の果汁を使用し、“し