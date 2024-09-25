Christina AmannChristoph Steitz[ハノーバー（ドイツ） ２５日 ロイター] - ドイツ最大の産業別労働組合ＩＧメタルは２５日、国内での工場閉鎖を検討する自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）に対し、「歴史的な過ち」を犯さないよう警告した。賃金を巡る労使交渉が始まる中、組合側はＶＷの苦境を経営トップと政府の支援低迷に原因があるとして、工場閉鎖や人員削減に抵抗していくと表明。１２月初旬からのストライキを予