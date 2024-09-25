安達祐実さんが、ヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロさんのYoutube『【密着】安達祐実ちゃんにステージメイク 祐実ちゃんと会えてエナジェティックな小田切ヒロになっちゃったわよ〜』の動画に登場！安達さんが手がけるコスメブランド『Upt』について語る場面がありました。【関連記事】辻希美「海に入ったんだけど…」感動級！愛用のクッションファンデの持ちを語る■アイシャドウ動画の中で、安達さんが言及したのはこ