◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）巨人・岡本和真内野手が２５日、ＤｅＮＡ戦に「４番・一塁」で先発出場し、１０００試合出場を達成した。岡本和は１４年ドラフト１位で巨人に入団。ルーキーイヤーの１５年８月２８日の中日戦（東京ドーム）でプロ初出場した。１８年からレギュラーに定着し、プロ１０年目で達成。プロ野球５３６人目の節目到達となり、５回終了後に記念ボードを受け取った。今季は全