Netflixの恋愛リアリティシリーズ『ボーイフレンド』で出会い、交際を始めたDAIさんとSHUNさん。まるで導かれるかのように惹かれ合い、生活を共にするようになった彼らが、お互いへの想いを語ってくれました。写真右・SHUNさん、左・DAIさん――まずは、番組に参加することを決めた理由を教えてください。DAI（以下、D）：僕はいつか人に勇気を与えられる存在になりたいと思っていたんです。今回の話を頂いた時に、目標を叶えるチ