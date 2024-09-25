日本テレビアナウンサー河出奈都美（28）が25日、出演する同局系「news.every」（月〜金曜午後3時50分）をこの日で卒業するとして、視聴者へ向け感謝を述べた。番組終盤、鈴江奈々アナウンサー（44）から「さて、今日で河出アナウンサーがevery卒業となります」と促された河出アナは「はい、3年間ありがとうございました。コロナ禍から始まり災害などが起こる中で、自分には何ができるんだろうと思い悩む日々、立ち止まってしまう