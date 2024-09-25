[ロンドン ２５日 ロイター] - 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は２５日、今年と来年の英国の経済成長予測を大幅に上方修正した。今年の予測は１．１％、来年の予測は１．２％。従来予測はそれぞれ０．４％、１．０％だった。従来は主要７カ国（Ｇ７）で成長率が最低になると予想していたが、今回の上方修正により、他の大半のＧ７諸国に近い水準となった。英経済は今年上半期に大方の予想を上回る成長を記録。イングランド銀行（英