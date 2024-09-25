部屋をあたためていたはずなのに、全然温度が上がらず不思議に思っていたこんぶ(@ookmboo)さん。よく見ると、ストーブも加湿器も切られ、なにやらお掃除ロボットまで動き始めています。この謎現象の真相は一体？ ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ©ookmboo ス