バラエティー番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日）の2024年9月24日放送回で、人気企画「ラブマゲドン」が行われ、お笑い芸人のみなみかわさんと元AKB48でタレントの柏木由紀さんが「カップル成立」した。しかし、その収録直後に柏木さんの熱愛が報じられたといい、みなみかわさんはXで嘆いた。みなみかわさんに髪の毛合成「ほんとにかっこよくて！」「ラブマゲドン」は、もしも地球上に出演者の男性7人、女性6人のみとなってしま