このお話は、カフェでアルバイトをする高校生のマリエが主人公。バイト先のカフェで中学時代に気まずい関係となったケンゴと再会するなど、お店の中で起きるさまざまな人間模様を漫画化しています。マリエのバイト先の面接を受けますがあっさり落ちてしまったケンゴ。するとお店に妙な書き込みが増えて…？あやかず(@ayakazuarireosan)さんの漫画『カレシノフリダケノヒト』第25話をごらんください。 Ⓒayakazu