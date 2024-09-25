コウのいびきですっかり寝不足の柚羽さん。体調がすぐれない様子ですが、コウ君はおかまいなし。お昼は「ピザが食べたい」と言いますが柚羽さんにとってピザは重くて…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第7話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai