中国製造業上位５００社発表、石油大手シノペックが首位シノペックグループの風力・太陽光エネルギーによるグリーン水素製造の模型を見る来場者。（7月13日撮影、北京＝新華社記者/張晨霖）【新華社合肥9月25日】中国企業連合会と中国企業家協会はこのほど、安徽省合肥市で開かれた2024年世界製造業大会で、中国製造業企業上位500社を発表した。首位は国有石油大手の中国石油化工集団（シノペックグループ）だった。2位以下は