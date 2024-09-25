衆議院の解散総選挙を見据え、連合新潟は立憲民主党の立候補予定者へ推薦証を手渡しました。日本酒の配布問題で党本部から処分を受けた梅谷守議員の姿もあり、「お詫びをしながら活動をスタートしていく」と述べました。新潟市内のホテルに次々と姿を見せる立憲民主党の衆議院議員たち。あの人も久しぶりにカメラの前に…梅谷守衆議院議員です。選挙区の上越市内で日本酒を配った問題で党本部から処分を受けて以降、県連の会