歌い手グループのどるれく -Doll’s Requiem-は9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「メンバーが逮捕された件について」と題した声明を発表しましたが、厳しい声が数多く寄せられています。【実際の投稿：どるれく、メンバーが“殺人”及び“国家転覆罪”で逮捕!?】「やっていいことと悪いことがある」同アカウントは、1枚の画像を公開。「メンバーが逮捕された件についていつもご愛読いただきまして、誠にありがとうございま