Image: NIKE ロゴ、多くの人が認知する企業の顔。一目でわかる有名ロゴはたくさんありますが、中でも有名なのが「スウッシュ」と呼ばれるNIKEのロゴ。50年以上愛される伝統的デザインです。企業の顔であるロゴは、そのデザインを保つため、厳しい使用ガイドラインが定めれていることがほとんど。しかし、とあるNIKEロゴは向きがちょっと変わっていて…。サッカーユニフォームの回転ロゴ