パリパラリンピック車いすラグビーで金メダルを獲得した乗松聖矢選手が25日、地元の荒尾市を訪れ、喜びを報告しました。 父･康浩さんと母･尚美さんとともに荒尾市役所を訪れた乗松選手は、市民など約100人の歓迎を受けました。 ■乗松聖矢選手「試合期間中もパブリックビューイングや、そのほかにも荒尾市にはたくさん声援をいただいてそれが力になって」 浅田敏彦市長に金メダルをかけるなどして喜びを分か