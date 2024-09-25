「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、10月1日（火）から、家族でおそろいが楽しめる「HALLOWEEN COLLECTION」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】猫耳デザインもかわいい！新作コレクション一覧■個性豊かなモンスターをデザイン今回発売される「HALLOWEEN COLLECTION」は、モンスターの耳とツノデザインが特別なハロウィンを演出する新作アイテム。ニットシリーズからは、モコモコした風合