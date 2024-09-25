◆ソフトバンク―西武（25日、みずほペイペイドーム）無安打投球を続けていたソフトバンクのカーター・スチュワートが5回でマウンドを降りた。初回からストライク先行でテンポ良く投げ込み、打たせてとる投球で凡打の山を築いた。直球と変化球とも制球が良く、77球を投げて3三振、無失点。2回と5回の四球、4回の佐藤直樹の失策以外は走者を許していなかったが、6回のマウンドは中継ぎに配置転換した和田毅に譲った。