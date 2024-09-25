肥薩おれんじ鉄道は25日、野田郷駅構内で発生した脱線事故により運行見合わせが続いている出水 〜 川内間について、安全確認が取れ次第運転を再開する見込みだったが復旧作業と安全確認に時間を要するため終日運休とした。26日は始発から通常通り運行する見込み。