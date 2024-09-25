福岡県警直方署は25日、直方市下新入で同日午後4時10分ごろ、帰宅中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代で身長170くらいの小太り。黒色の肩までの長さの髪に水色っぽいマスク、黒っぽい上下の服装を着用していたという。