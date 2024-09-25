連合新潟は9月25日、立憲民主党新潟県連に対し、次期衆院選の候補予定者の推薦証を手渡しました。会合には梅谷守衆院議員も姿を見せ、刑事告発された件について答えました。25日に開かれた連合新潟と立憲民主党県連の定期協議。ここで連合新潟は立憲民主党に所属する候補予定者５人に対し、次期衆院選での推薦決定証を手渡しました。この協議の場に姿を見せたのが、旧新潟６区選出の梅谷守衆院議員です。自身の選挙区内で日本酒を