大相撲秋場所で２度目の優勝を果たした新潟県立海洋高校出身「大の里」の大関昇進が決定しました。伝達式で「唯一無二の力士を目指す」と述べた「大の里」。恩師は「これからどんどん花が咲く」とエールを送っています。9月25日、日本相撲協会の臨時理事会などで大関昇進が決まった大の里。協会の使者が二所ノ関部屋を訪れ、大関昇進を伝えました。注目の口上は…【新大関・大の里】「大関の地位を汚さぬよう唯一無二の力士