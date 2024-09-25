大学サッカーの頂点を決める総理大臣杯で、新潟医療福祉大学サッカー部が北信越勢初の準優勝に輝きました！プロ入りが内定している秋元琉星キャプテンなどが9月25日、大学で報告会に臨みました。首から銀メダルをかけ、園児たちと登場したのは、総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントで準優勝に輝いた新潟医療福祉大学サッカー部です。全国32チームで争われた総理大臣杯。新潟医療福祉大