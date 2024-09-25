全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は病を乗り越え、こだわりの料理でお客を笑顔にするお店を紹介します。店の前のバイクが目印の新潟市西区にある「KAMOME」。【KAMOME五傳木幸洋 代表】「『かもめ食堂』という映画が好きで、それをもらってカモメ」フランス料理やスペイン料理など欧風料理を提供するこのお店のおすすめメニューは「ローストポーク」です。【KAMOME五傳木幸洋 代表】「温度が高いと固くなっ