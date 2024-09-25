9月25日、新潟市の小学校の児童が稲刈りに挑戦し、収穫する楽しさや喜びを感じていました。清々しい青空のもと、新潟市西区の田んぼにやってきたのは笠木小学校の5・6年生8人です。今年5月にこの田んぼで田植えを行った児童たち。この日は最初に農家から稲の刈り取り方の説明を受けたあと、稲刈りに挑戦しました。【記者リポート】「愛情をたくさん注いで育てたコメ。児童たちが一生懸命、刈り取っています」はじめは刈り取