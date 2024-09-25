9月24日に脱線して一部区間を運休している肥薩おれんじ鉄道が、あす（26日）始発から運転を再開することになりました。 【写真を見る】脱線した「肥薩おれんじ鉄道」 あす26日通常運転再開へ 肥薩おれんじ鉄道では、9月24日午前11時35分ごろ、八代発川内行きの列車（1両）が、野田郷駅（鹿児島県出水市）で脱線しました。 乗客11人と運転士1人にけがはありませんでした。 この影響で出水（鹿児島県出水市）～川内（同県