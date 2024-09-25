「ソフトバンク−西武」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が技ありの一発を放った。四回２死だ。西武先発・隅田のスプリットに泳がされながらも、バットのヘッドを返して運んだ打球は左翼のスタンド席に飛び込む３３号ソロとなった。山川は「うまく拾うことができました。先制のホームランになって良かったです」とコメントした。本塁打はこれでリーグ２位に１０本差をつけ、打点は９５で２位