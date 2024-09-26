羽賀研二容疑者強制執行による不動産の差し押さえを免れるため、虚偽の所有権移転登記をしたなどとして、愛知県警は25日、強制執行妨害目的財産譲渡仮装などの疑いで元タレントの羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（63）＝沖縄県北谷町＝と、特定抗争指定暴力団山口組弘道会系組長松山猛容疑者（69）＝名古屋市中村区羽衣町、羽賀容疑者の元妻当真麻由容疑者（47）＝沖縄県北谷町＝ら7人を逮捕した。全員の認否を明らかにして