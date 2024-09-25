茨城県牛久市にある巨大な仏像「牛久大仏」。高さは世界最大の120mにものぼり、“世界一高い青銅製立像”として、ギネス世界記録にも登録されています。現在SNSでは、そんな牛久大仏を収めたこんな一枚が話題になっています。世界一を誇る牛久大仏が満月を放っている姿(@auki999より引用)(@auki999より引用)「世界一を誇る牛久大仏が満月を放っている姿」と題して写真をXにポストしたのは、音楽のレコーディングエンジニアをされて