MBSラジオ（大阪市北区）は25日、改編記者発表会見を開き、11月8日から番組で関西ジュニアを起用すると発表した。同ラジオ局が旧ジャニーズ事務所（SMILE-UP.〈スマイルアップ〉）からマネジメントなどの業務を引き継ぐ「STARTO ENTERTAINMENT〈スタートエンターテイメント〉」の所属タレントを新規起用するのは、旧ジャニーズ事務所が故・ジャニー喜多川氏による性加害問題を認めて以降、初めて。番組は「関西ジュニアのMBSヤ