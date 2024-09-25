プロ野球阪神の2軍の本拠・鳴尾浜球場（兵庫県西宮市）で、30年の歴史に幕を下ろす最後の公式戦、ウエスタン・リーグ、阪神―ソフトバンクが25日、行われた。鳴尾浜球場での最後の公式戦を終え、ファンにあいさつをする阪神の和田豊2軍監督試合は阪神が6―14で大敗。最後の試合を勝利で飾れなかったが、球団の元エース・井川慶さん（45）が「終球式」として登場した。現役時代と同じ背番号「29」のユニホームに身を包み、マ