東京都議会第3回定例会は25日、主要5会派による代表質問があり、小池百合子知事が3期目に入り初めての質疑に臨んだ。都知事選で掲げた公約について答弁で言及。「無痛分娩（ぶんべん）」の環境整備や災害時の避難所について新たな指針作りに取り組む考えを示した。【写真】小池百合子都知事の公約だった「七つのゼロ」8年間でどうなった？小池知事は7月の知事選で「世界で一番の都市・東京」の実現を掲げ、約50の公約を訴え