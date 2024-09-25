ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、9月25日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演。イスラエル軍が9月23日に行なった、レバノンの民兵組織ヒズボラに対する大規模な空爆に関してコメントした。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「イスラエルのネタニヤフ首相はヒズボラに対する大規模空爆を続行す