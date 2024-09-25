巨人の浅野翔吾外野手（１９）が２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に「２番・右翼」で先発出場。２回の守備で飛球を追いかけて転倒するアクシデントに見舞われた。思わず顔をしかめた。０―０の２回に先頭・オースティンが右翼方向へ特大飛球を放つと、浅野は打球を追いかけてダッシュ。なんとか落下地点に間に合ったか…に思えたが、ここで浅野はスリップして転倒。白球が転々とする間にオースティンは三塁にまで到達した。強い雨