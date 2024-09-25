子どもたちに桜島について理解を深めてもらおうと、鹿児島市の小学校で火山防災授業が開かれました。 防災授業は、桜島の大規模噴火への備えなどについて考えてもらおうと、鹿児島市が続けているもので、25日は山下小学校の6年生69人が参加しました。 桜島ミュージアムの福島大輔さんが、死者行方・不明者が58人に上った110年前の大正噴火では、溶岩で桜島が大隅半島とつながったことを紹介しました。 そして、炭酸飲料を